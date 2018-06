Unser MIKE aus "Erringen" bescherte mir einen Glücksmoment, der in meinen Erinnerungen und . . .

MIKE kommentierte 26. Februar 2018 um 17:34 Uhr:

das hier

Motivationsschub

Rainer - ich liebe Deine eigene Art der Beiträge, so wie Du sie hier verfasst und veröffentlichst. Genial. Wenn die MH-Zentrale Deinem Rat folgen sollte und sich einen Psychologen in beratender Funktion an ihre Seite holt, hoffe ich doch schwer, daß dieser anrät endlich die Punkte und auch den gefällt-mir-Daumen abschafft . . . dann kannst bestimmt auch Du endlich mal ruhiger schlafen :-))))). Bitte gönnt sie mir. Denn seitdem kann ich tatsächlich wieder ruhiger schlafen . . .für diesenaus MIKES berufenem Munde zuteil gewordenen, mit aller vorstellbaren Aufrichtigkeit unbiegsam und daher aufrechten Ganges . . .. . . was hiermit geschehen wäre. Unter Verzicht auf falsche Bescheidenheit, wie es in unser allerzwischenmenschlich gang und gäbe ist.