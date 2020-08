myheimats Verhaltenskodex - der ihm auferlegten Pflicht immer dann nicht einen IOTA schuldig bleibend, wenn die sprichwörtliche "Kacke am Dampfen" ist !!!

. . . und schon war wieder Licht, wo einst vor aller Augen Schatten !

. . . nichts schuldig bleibt wenn dicke Luft herrscht, da. Und schon hat auch der Rest von uns die Bescherung - muss dann ebenfalls in diesenbeissen. Ob er schmeckt oder nicht.mit vielen unterhaltsamen Stunden. Doch wie es im menschlichenwar und bleiben wird . . .Ein nicht immer leichtverdauliches Erleben, das in naher Vergangenheitvergönnt war.Meine Rede hier ist von einem, dessenin einem Kommentarsegmentum Welten in den Schatten stellte.Denn urplötzlich hatte ein sichr in Szene setzender- sichin den Weg stellend . . . und schon kam knüppeldick was kommen musste - auch die sprichwörtlichelassend.der ohne Berührungsängste das "Blatt vom Mund" nehmenden,tun hier nichts zur Sache.. . . lediglich"Benzin aufs Feuer" giessendendie sie auf ihrenhatten, sind hier der Anmerkung wert . . ."keine Gefangenen", selbst meine mir angeborene "dicke Haut" aus der Balance hebelndenUnd unausbleiblich trat über die Türschwelle, was kommen musste. Denn auchläuteten die Alarmglocken.seit eh und jekeine andere Wahl lassend, als das Geschehen zu löschen.LG vom seinem Todernst erneut zum Opfer gefallenen "Rai" - you can´t take that away from me !