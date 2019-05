myheimat lebt von Beiträgen. Sie gleichen niedrig hängenden Früchten, die zum Verköstigen nah !

5 !!! Punkte

Was um alles in der Welt motiviert die Verfasser der Beiträge, ihre Beiträge zu schreiben ?

Meines Erachtens sind es die Kommentare.

nur die Kommentare

halben Pünktchen

ungerechten !!!!! Punktezuteilung

LG vom daher hoffnungsvoll gestimmten Rainer. Ungeachtet des heftigen Herzklopfens , das ich hier unten nun verspüre !!!

der nicht erst seit gestern mit Herz, Seele und Verstand bei der Sache ist,. . . der eine mehr der andere weniger . . .- von Ärger, Freud und Seide.- vom Tier im Wald und auf der Weide.die dem Verfasser dieser lesenswerten Themen für dessen nicht gescheute Mühe zufallen,sich euchdie nicht nur mir nicht erst seit gestern unter den Nägeln brennen sollte, ist diese hier:Immer dann wenn sie in der ihnen auf den Leib geschnittenendort anknüpfen, wo den Beiträgen die Worte ausgehen.Mit anderen Worten: Allein und, die den Schreibern der Beiträgees um ihre Lust und Liebe Beiträge zu schreiben, eher schlecht als recht bestellt wäre.. . . was sich bedauerlicherweise in myheimats Chefetage nicht herumgesprochen hat. Denn noch immerabgespeist. Das von mir unbestechlich angekochte Bild, hält es euch vor Augen.Womit ich dem. . . nur von der ist hier die Rede . . ., die auch um eure Zuwendung nicht länger betteln sollte.Würde mich sehr und mehr freuen, wenn wir uns zumindest in der Hinsicht einmal einig wären. Denn waseinmal gesagt werden musste, ist hiermit gesagt.