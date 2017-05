MUTTERTAG ist jeder Tag. Möchte mit plausiblen Worten mal FÜR ALLE Söhne und Töchter sprechen.

Anneliese . . .bist DU mir mit grenzenloser Liebe und fürsorglichen Ermahnungen vorangegangen, um mir die richtigen Wege zu lehren.meiner halbstarken Phase (grün hinter den Ohren wie ein unreifer Apfel) im Geäst meiner ersten Prüfungen baumelte, hast DU mir unentwegt Halt gewährend deinen Beistand und Rat niemals versagt.wurde, begleitest DU mich mit deinem verständnisvollen Herzen durch alle Tage . . . ob an diesen Sonne, Regen oder Finsternis.mein bester Freund in unserem noch immer gemeinsamen Leben, dessen Vollständigkeit ich mir ohne DICH nur erträumen und ersehnen könnte.. . . und wofür ich DIR ebenfalls dankbar bin . . .von meinem VATER hast scheiden lassen, der bis in die Tage der uns allmählich entgleitenden Gegenwart im Wildwuchsunverändert orientierungslosen LEBENS baumelt . . . für jetzt und alle Zeiten gleichvon. . . der allen gelegentlich aufflackernden Gegenwinden zum Trotz . . . für immer aufrecht, unbeugsam und stolz durch sein Lebenschreiten wird -liebe Mutti.. . . solange DU lebst,meines täglichen Erlebens seinen Rhythmus nicht verlieren.