Möchte mich im HIER und HEUTE entschuldigen. Denn ich habe endlich die Einsicht hinzugewonnen, dass es unanständig !!!! ist, anständig über etwas zu schreiben was eigentlich NICHT unanständig ist !

Mich in einem thematisch unerwünschten Beitragbedient,in den Schatten stellte.Denn von wenigen kommentierenden Ausnahmen abgesehen, stand ichplötzlichfür meinen Beitrag aufgespartesda.in Szene setzend.Denn das dortigevon mir ohne Blatt vorm Mundsollte im Idealfalljedochan der Tagesordnung sein . . . denn esLG vom einsichtigen Rainer.. . . und da noch immer Mensch geblieben, auch auf myHeimatIst so und wird so bleiben.könntetmit anderen myHeimatlern die sich auf dünnes Eis vorwagen . . . in einen Topf schmeissen.