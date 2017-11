Liebe URSULA in Berlin - mir fehlen die Worte !

Hallo Rainer, heute möchte ich Dir einmal schreiben. Du wunderst Dich, warum ich mich in den letzten Monaten so rar mache. Vor vielen Jahrenfestgestellt. Nach 7 Operationen nach vielen Chemos und Bestrahlungengeht es mir leider so.Ich möchte meine ganzen Defizite nicht so aufschreiben. Das Haus kann ich allein nicht mehr verlassen. Bin auf fremde Hilfe angewiesen. Kann sehr schlecht sehen und auch sehr schlecht hören. Allein laufen unmöglich. Der Hirntumor ist wieder nachgewachsen ! Operieren lasse ich mich nicht mehr. Doch ich lebe noch. Gott allein entscheidet, wann meine Zeit auf Erden zu Ende geht. Herzliche Grüße von Ursula. Alles gesagt !