Lesenswerte Gedanken . . . holde Jugend bist entschwunden und so fern der Kindheit Glück . . .

O wie bin ich alt geworden und mein Gang ist müd` und schwer.Schmerzen hab` ich allerorten und das Herz will auch nicht mehr.Das Gesicht ist voller Falten und das Haar schon licht und grau.Wenn ich in den Spiegel schaue, seh` ich eine alte Frau.Auf die Berge möcht` ich steigen, runter schauen in das Tal.Möcht`mich schaukeln in den Zweigen, doch das alles war einmal.Möchte singen meine Lieder, daß es durch die Lüfte schallt.Doch auch dieses kommt nicht wieder, auch die Stimme sie wird alt.Holde Jugend bist entschwunden und so fern der Kindheit Glück.Doch der Vater in dem Himmel lenkte gnädig mein Geschick.Meiner Seele gab er Frieden und dem Herzen gibt er Ruh`.Und so wand`le ich hienieden dankbar meinem Abend zu.GERTRUD RÜLKE