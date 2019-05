Katzen - getroffen auf einer Reise.

Und irgendwie sehen sie doch überhaupt nicht anders aus als die Katzen, die durch die Gärten bei uns stromern. Sind Tiere also schon weiter als wir Menschen? Hat ihre Welt keine Grenzen – keine räumlichen, keine sprachlichen, keine politischen? Lassen Wahlen sie ebenso kalt wie der BREXIT? Sind sie sensibler, wenn es um die Umwelt, um Klimaveränderung geht?Manchmal – wenn man so in ihr Gesicht sieht – bekommt man den Eindruck, als ob sie uns einschätzen und denken: Da, wo Ihr Euch noch über Themen wie ein Europa, wie Insektensterben streitet, da sind wir schon lange gewesen……!