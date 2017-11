In der guten alten Zeit gewährten wir alle 7 Tage einem myheimatler die Wertschätzung, auf die er . . .

"myheimatler des Jahres 2017"

. . . ein Respekt, der dem grotesken Wort "Personenkult" (unsere gegenwärtige Wahl betreffend) nicht !!! einmal im Ansatz zusteht !

(stellvertretend für viele andere User) ungeteilten Anspruch hatte.Vondieses einen Users, war damals nie die Rede.mit diesem Auserwählten und blieben ihm die Glückwünsche nicht schuldig, dieangemessen waren. Wir taten es ohne Neid und alles war gut.Sie eilte wie gewohnt dahin. Und nun in der Gegenwart angekommen, wählen wir den. . . und schon wird aus den Mündern weniger,geschossen.Großkalibrige Schlagworte alaund(des in wenigen Tagen gewählten myheimatlers)Zusammengefaßt unter dem abstrafenden Sammelbegriffausgerechnet jenen myheimatlern ans Revers geheftet, deren Selbstlosigkeit sie bereits veranlassteBliebe zu sagen, daß diean dieser Wahl selbstverständlichWas immer die aus individueller Perspektive vorgeschobenenauch sein sollten . . . die Welt aus den Angeln heben wird eine Nichtteilnahme an dieser Wahl nicht. Auch(unbeteiligte) myheimatler, habenwie dieses(Erinnerungen an Karl Marx und Ferdinand Lassalle sind nicht gänzlich aus der Luft gegriffen)derangemessen gewesen wäre.Denke nicht,ein vielstimmig herbeigesehnter "KULT UM PERSONEN" . . . wie z. B.oder. . . DAMALS WAR, der myheimatler veranlasste diese myheimatler zum "Bürgerreporter der Woche" vorzuschlagen.. . . nicht eine hinterlistig ersonnene "ZURÜCKSETZUNG" anderer myheimatler, die diese Ehrung ebenfalls verdient gehabt hätten . . .Oder bin ich hier der einzige Rufer im Walde, der sich den Mumm herausnimmt dieser gegenwärtigen (inoffiziellen)einmal jene Aufmerksamkeit zu schenken,Anspruch anmelden darf und >> sollte !?LG vom leicht "angesauerten" Rainer.