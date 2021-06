Im Hier und Heute einmal 39 !!!! kurz u. bündige Kommentare die myHeimat frischen Wind in die Segel bliesen . . . denn in ihrer Kürze liegt viel Würze !!!!!

. . . und nun der 39. Kommentar - das dicke Ende. Obwohl mir nicht gut runterrutschend ebenfalls der Beachtung wert:



Kommentare sind

zweitran

i

sie müssen nicht

kommentierte am 9. 2. 2021:kommentierte am 15.10.2020:kommentierte am 20.09.2020:kommentierte am 14.10.2020:kommentierte am 14.03.2021:. kommentierte am 17.10.2020:schrieb am 13.05.2021:schrieb am 13.06.2021:kommentierte am 17.10.2020:kommentierte am 11.10.2020:kommentierte am 16.10.2020:am 15.06.2021:kommentierte am 06.06.2021:kommentierte am 15.10.2020:schrieb am 11.05.2021:kommentierte am 28.05.2021:kommentierte am 15.06.2021:kommentierte am 9. 2. 2021:kommentierte am 4.6.2021:schrieb am 15.10.2020:kommentierte am 14.10.2020:schrieb am 17.06.2021:kommentierte am 30.09.2020:kommentierte am 14.02.2021:👍👍👍kommentierte am 16.10.2020:kommentierte am 13.12.2020:kommentierte am 17.10.2020:kommentierte am 16.10.2020:schrieb am 17.08.2020:schrieb am 17.06.2021:kommentierte am 17.10.2020: "aus Aschersleben kommentierte am 7.02.2021:kommentierte am 16.10.2020:kommentierte am 13.10.2020:kommentierte am 31.08.2020:kommentierte am 6.2. 2021:kommentierte am 16.10.2020:kommentierte am 11.08.2020:kommentierte am 15.06.2021:Aus und vorbei - denn das vorstehend zitierte DICKE Ende krönte mein Werk. LG Rainer