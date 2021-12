Für immer und ewig währende Erinnerungen an den ehemaligen myHeimatler Karsten Hein, sollten nicht nur in meinem Köpfchen ein langes Leben haben !

"" Eripitur persona, manet res "" (Lucretius)

. . . die Person vergeht, doch die Sache bleibt !!!

KARSTEN . . . ein von gradliniger Aufrichtigkeit geprägtes Mannsbild, mit dem auch ich gerne mal ein Bierchen oder vier getrunken hätte.. . . ging Karsten uns voran, auf dem Weg den auch wir eines nicht allzufernen Tages gehen werden.""" Barsinghausen "" - einfach ein GedichtMein Wohnort liegt am Deisterrand,als Barsinghausen wohl bekannt.Wo Bullerbach und Fuchsbach fließen,kann man das Leben gut genießen.Wälder in perfekter Pflege,Kloster, Kirche, Wanderwege,laden zum Erholen ein,dort musst Du gewesen sein.Mitten in des Waldes Grüne,steht die Deister-Freilicht-Bühne.Man spielt vor hunderten von Leuten,auf Brettern, die die Welt bedeuten.In kleiner Lok, auf großen Rollen,fahren Besucher in den Klosterstollen.Jahrhunderte, zum Volkes Wohle,schürfte man hier die Deister-Kohle.Einmalig Werke, manch Skulpturvermitteln Können, Kunst, Kultur.An vielen öffentlichen Plätzenumgibst du dich mit diesen Schätzen.Mein Wohnort liegt am Deisterrand,als Barsinghausen wohl bekannt.Hier ist die Heimat wirklich mein,hier bin ich zu Haus, hier darf ich’s sein """"(Karsten Hein)