Eine sehr große Ungerechtigkeit, die wir dank der myheimat-Redaktion alltäglich vor Augen haben !

ALLGEMEINE INFORMATION:Meine Theorie zur Erderwärmung und dem Klimawandel:Wissenschaftler die früher behaupteten das die Erde keine Scheibe sondern eine Kugel sei, wurden von der Kirche verfolgt und hart bestraft. Jetzt bin ich wohl an der Reihe. Ich behaupte:Die Energiewende hat keinen Einfluss auf die Erderwärmung!Hiermit möchte ich versuchen meine These zu begründen.Informationen und Fakten:Unsere Erde ist eine FussbodenheizungUnsere Erde hat eine Fußbodenheizung mit Wärmespeicher. Die Heizung ist die Erde selber. Im Kern der Erde herrscht eine Temperatur von ca. +6000 °C. In 700 Kilometern Tiefe herrscht in der Erde immer noch eine Temperatur von +2000°C.Das bedeutet, dass vom Erdkern her laufend Wärmeenergie nach oben abgeleitet wird.Aber wo geht die Wärme denn hin?Unsere Weltmeere sind Wärmespeicher.Die Erdoberfläche ist zu etwa 66 Prozent mit Wasser bedeckt. Wasser hat eine hohe spezifische Wärmekapazität, es speicher viermal so viel Energie wie die Luft unserer Erdatmosphäre.Wasser speichert ca. viermal so viel Energie wie unsere Atmosphäre.Also sind unsere Weltmeere unser größter Wärmespeicher.Die Sonne ist unsere Außenheizung.Die Sonnenstrahlung bringt uns zusätzliche Energie. Die Energieverteilung ist über die Erdoberfläche sehr unterschiedlich. Sie kann am Äquator eine Leistung von über 1000 Watt je Quadratmeter betragen. In unseren Breiten beträgt sie ca. 500-800 Watt pro Quadratmeter.Ein Teil der Sonnenenergie wird bereits in der Atmosphäre absorbiert. Ein anderer Teil erreicht den Erdboden, und wird von der Boden-und Wasseroberfläche absorbiert. Aber auch ein Teil der Sonnenstrahlung wird wieder ins Weltall reflektiert.Was passiert denn mit der Lufthülle um unsere Erde?Unsere Atmosphäre reicht bis in eine Höhe von ca. 17 Kilometer. Der Erdradiushat eine Länge von ca. 6370 Kilometer. Das heißt, der Erddurchmesser, also auch die feste Materie, ist ca. 380-mal größer als die Höhe unserer Atmosphäre.Stellen sie sich ein Hühnerei vor. Die Eierschale ist unsere Lufthülle, der Rest unsere Erdmasse.Größenverhältnis der Erdmasse zur Atmosphärenmasse.Die Erde wiegt ca. 5.972.000.000.000.000.000.000 Tonnen. Unsere Atmosphäre hat aber nur eine Masse von 5.150.000.000.000.000 Tonnen.Das heißt die Erde ist eine Millionen mal schwerer als das Gewicht unserer Atmosphäre.Fazit:Für die Erderwärmung , und auch für die Abkühlung unserer Erde, sind nicht alleine der Mensch, sondern die Erdtemperatur und die Sonneneinstrahlung verantwortlich.Die Qualität unserer Atemluft wird allerdings zum größten Teil vom Menschen beeinflusstmitabgespeist.- weil Willi (siehe Bild) ihm schon 4,5 Punkte weggeschnappt hatte !!!jetzt nicht auch der Meinung, daß diese Art der "Ungerechtigkeit". . . endlich mal ein Ende haben sollteZumal ich sicher bin,mir in dieser Hinsicht seine Zustimmung nicht vorenthalten wird . . . dahergönnen würde !!!LG Rainer.