Ein Liebesbrief - zum Gedenken an meine im Januar dieses Jahres gestorbene Mutter Anneliese !

Nachstehend bewegende Wortemeiner damals 18 Jahre alten Mutter Anneliese schrieb. Jahre bevor mein Vater Hermann in ihr Leben trat.. . . diesen Brief schreibe ich DirLeider besteht unsere herzliche Bekanntschaft nur noch aus gegenseitigem Briefverkehr. Dieser wird einstweilen auch weiterhin der einzige Weg der Verständigung sein.Obwohl ich mich damit abfinden muß, kann ich mich nicht daran gewöhnen, daß es immer so bleiben könnte.. . . es darf eben nicht sein. Liebe Anneliese - du darfst mir deshalb aber nichts nachtragen -die ich sonst niemanden sagen würde. Zu Dir habe ich vollstes Vertrauen und weiß auch, daß Du mich verstehen wirst.Du weißt ja gar nicht, wie einsam ich im Augenblick bin und ausfühle ich mich stark genug, Dir diese zu offenbaren.Wie oft habe ich den Augenblick herbeigesehnt Dich zu sprechen und mit Dir viele gemeinsame und fröhliche Stunden zu verleben.- es muß etwas geschehen um mich wieder aufzuheitern. Es ist so unendlich schwer zu ertragen und immer wieder zu warten.Liebe Anneliese, ich fühle es jetzt -. Du bist der einzige Mensch und "Kamerad", der für mich alles bedeutet. Habe einen besten Freund,wie ein Freund. Darum werde ich meine ganze Kraft und Energie einsetzen unsere "Kameradschaft" zu erhalten. Sie zu verbessern und als Maßstab bzw. Vorbild zu betrachten., woher ich diese Gedanken habe. Hör´ bitte einmal genau zu. Wie am Kopf des Briefes erwähnt, habe ich wieder einmal Wache. Bin ganz allein wach. Meine Kameraden schlafen. Im Radio spielt leise fabelhafte Tanzmusik - die "Weisse Taube" wird gerade als Tango gespielt und- ich weiß es nicht und mit einmal bekomme ich ein Gefühl welches drängt und weil dieses Gefühl nicht gelöst werden kann, werde ich melancholisch und weiß mit einem Male was Sehnsucht ist.Liebe Anneliese -So etwas habe ich noch niemals zu schreiben gewagt - schon gar nicht an ein Mädel. Die Feder gleitet mir nur so über das Papier und offenbart erstmalig in meinem Leben die geheimsten Gedanken und Wünsche meines Herzens.Du darfst mir diese Glücksgefühle nicht zerstören - hörst Du Anneliese.So wie ich dich kenne und zum letzten Mal gesehen habe. Bitte bitte sei mir nicht böse, wegen meiner offenen Schreibweise. Aber ich fühle mich so wohl danach, daß ich jetzt richtig aufatmen kann.Nun liebe Anneliese . . . habe ich DirJetzt bitte ich Dich um eines - schreibe mir doch bitte bald wie Du dich dazu stellst mit Deinem Denken und Fühlen.In freudiger Erwartung verbleibt in aller Herzlichkeit Dein Heinz-Joachim B. Auf ein frohes Wiedersehen - bitte drücke die Daumen, daß esvergönnt ist.. . . schrieb dieser 1944 im Alter von 26 Jahren gefallene Soldat.Nach dem Tod meiner Mutter fand ich diesen Liebesbrief in ihrem Schlafzimmer. Habe nicht die geringsten Zweifel, daß sie keinerlei Einwände gegen die Veröffentlichung dieser beeindruckenden Worte auf myheimat haben würde.. . . würde mich sehr freuen, wennmir Verständnis gewährt für diesen meiner unvergessenen Mutter gewidmeten . . . sicherlich nicht alltäglichen Beitrag.