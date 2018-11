Eheglück und Porzellan haben etwas gemeinsam: "Sprünge" und Kratzer verschonen beide nicht !

richtig im Leben

Warum ? darf ein Mann nur eine Frau heiraten - sein grosses Herz immer nur für diese eine und NUR diese EINE schlagen lassen ???

Was auch eine gute Seite hätte.

nicht mit Tat

"Gelegenheit macht Diebe"

warum

nicht berufstätigen

eine Ehefrau

zwei

zwei Ehefrauen haben

gleichzeitig verheiratet

einen Mann

auch mal

die diesem Thema

. . . und falls Euch jetzt die Worte fehlen, halte ich meinen Kopf gerne dafür hin !

von dieser sehr bedauerlichen Tatsache mitbetroffen, möchte ich jetzt mal einenWeg gehen. Hoffentlich nicht einsam und alleine.Daher spezifischdie ebenfallsangekommen sind . . . mich nachstehender Frage bedienend.. . . eine Frage, deren Suchedes Nachdenkens wert sein sollte.Wünschenswerter Weise über meine . . . jetztArt und Weise:würden sich Scheidungskosten verdoppeln.Zumal diesesich einer Trennung unüberwindbar in den Weg stellen könnte . . . mit Wahrscheinlichkeit stellen würde.jedochauf Dauer verpflichtet. Denn. Hätten diese untreuen GesellenDenn schon in ihrer Ehe, wäre dann für Abwechslung gesorgt.Erst von einer Frau entflammt und kaum von dieser einen gelöscht, dann einer zweiten Frau gewidmet. Undanstattder Liebe werten Frauenvon morgens bis abends aufgebürdet, beinhalten unzählige strapaziöse Begleiterscheinungen. Das endloseund vieles mehr noch obendrein . . . halten eine Frau rund um die Uhr auf Trab.. . . hätte diesean ihrer Seite, wärengenommen.schmückende Hausfrauen, könnten ihre alltäglichen Pflichten dann teilen. Für erholsame Atempausen zum Wohlbehagen beider Frauen wäre gesorgt.Dürfte ein 35 Jahre alter Mannalso mit zwei Frauen die sein Herz erobertsein . . . die eine auserwählte zehn Jahre jünger und die andere zehn Jahre älter wie er selbst . . .das gefunden, was ihnen in einer traditionellen Ehe mit nur einem Knaben nicht vergönnt gewesen wäre.zumal es myheimats begehrtenan der Zuwendung mangelt,mal so hier unten rausgetönt.LG vom Rainer - in dieser auf myheimat seltenen Stunde jetzt alles nehmend, wie es kommt.