Den IDEALEN myheimatler hat man ständig vor Augen - nicht wenige Nutzer haben vieles von ihm !

sondern im online-Ramasurie stets ihr eigener Herr und Gebieter sein. Als unser aller Vorbild und Führungsfigur () die Sonne selbst dann im Herzen tragend, wenn die Stimmung bewölkt undsich in einem Fernduell der Meinungen ankündigt.dank einem niemals leeren Akku und einem gesunden Egotismus seine Ideen und Vorstellungenkonsequent umzusetzen pflegt, bedarf er des umdenkens selbst dann nicht . . . wenn die Kunst des gedanklichen Überschwappens ihm nicht in die Wiege gelegt wurde.bedienend als ein auf jeden Pott passender Deckel, uns voran auf seinem Weg.Jedoch mittels einer niemals wankelmütigen an den Verhaltenskodex angelehnten Grandezza und Konstanz,auf jenen Gipfel führte, zu dem der Rest von uns bewundernd aufschauen kann und muß.unter Rückgriff auf jene ihm angeborenen und hinzugelernten Basisfähigkeiten . . . geprägt von einer einzigartig harmonisierenden Selbstverständlichkeit, deren pragmatische jeihm ermöglichen, als etablierter Punktekrösus mit seiner Begleitmusik jenes Grossezu bewirken, das demmyheimat angemessen ist.und einer dem Allgemeinnutz förderlichen Kreativität, die ihm ohne Unterlaß ermöglicht nonchalante Spielräume zu erkennen sowie heikle von der weltgewandtenaufgetischte Prüfungen im Ansatz zu spürenunausbleibliche Zeitzünder (wenn die Lunte bereits brennt) bei Bedarf mit humorvollen Zutaten und Wortgeflüster entschärfen läßt.in einer Nebenrolle . . . jedoch immer animierend und niemals kneifend sich allen in den Raum gestellten Fragen und Herausforderungen stellend., wenn die gute Stimmung dank gelegentlich aufflammender Kakofonie auf des Messers Schneide steht.gleichermassen brilliant wie nachvollziebar. Mal auf dieser mal auf jener Seite. Heute hier und morgen da. Muss er auf seiner Seite ran, wird er auf anderenschmerzlich vermisst.und Zuwendung des idealen myheimatlers. Viele von euch sind es bereits . . . ich bin es leider nicht !. Besonders dann nicht wenn er mit den Augen jener gelesen oder geguckt wird, die nicht bereit sind auch mal ein Auge zuzudrücken, wenn er oder sie sichAVHKLG vom Rainer, der sich selbst gefunden hatzu ersparen.