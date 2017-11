Damals war ich zu Tode erschrocken - doch seither mache ich >> (*-*) mir keine grossen Sorgen mehr !

Schäme mich nicht einen Jota dafür.Es war ein Frühlingstag. Ich saß im Garten auf einer Bank vor einem Tisch und machte meine Schularbeiten.Hatte das Leben noch vor mir.Urplötzlich gesellte sichan meine Seite. Es war die 18jährige Hildegard. Sie setzte sich zu mir . . . legte ihren Arm um mich und . . . küsste mich auf den Mund. Mit ihrer behenden Zunge auf meinen Lippen.. . . kaum geschehen,Ebenso schnell wie sie gekommen war. Mit einem strahlenden Lächeln auf ihrem hübschen Gesicht.Ein Erleben dieser Art, war mir bis zu diesem Tag noch nie vergönnt gewesen. Der Gedanke annahm Besitz von mir. Denn Hildegard hatte ihre Autoritätsstellung benutzt, um ihre Neigungen zu befriedigen.Und ich dank meiner Wehrlosigkeit, war ihren Bedürfnissen zum Opfer gefallen.. . . und hatte Anlehnungsbedürfnis. Vertraute das merkwürdige Geschehen meinem Vater an.Väterchen wirkte besänftigend auf mich ein.. . . meinte er . . .deren Sinn und Zweck sich in naher Zukunft auch dir erschließen wird. Denn Frauen können so sein. Hildegards Benehmen macht da keine Ausnahme. Danke Gott auf Erden für dein Erleben.Worauf ich Grünschnabel wieder beruhigt meines Weges ging.Mit Hildegard in meinen Erinnerungen. Unvergessen bis an das Ende meiner Tage. Denn sie brachteins Rollen. Unabänderlich . . . so wie es war und für immer bleiben wird.LG vom ein Mensch in Mannesgestalt gebliebenen Rainer.