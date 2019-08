Da der einmalige D. Trump es offenbar nicht vermochte, über ´n eigenen Schatten zu springen . . .

anderes Land

IST NICHT

vor wenigen Tagen vergönnt, sich an einemmitten im August erfreuen zu können.Und doch verkniffen sichdas Lachen.. . . Weltbeweger Donald Trump ist der fünfundvierzigste Präsident der USA . . . hatte angeblich !!!Seine nur mal so ausgesprochenen Gedanken hättengekreist . . . die grösste Insel der Welt. Sechsmal so groß wie unser Deutschland.was sie davon hielten und ob es nicht von Nutzen wäre,(Bestandteil des Königreiches Dänemark)was sich nicht nur in Washington, sondern auch in Grönland schnell und immer schneller herumsprach.dass nicht nur dieeine aus tiefer Verwunderung schöpfende "Schnute zogen" . . . sondern der liebe Donald sich auch noch ein klipp und klares "anhören musste. Diesmal aus dem dänischen Regierungssitz Kopenhagen kommend . . . über den grossen Teich schallend.. . . womit schon wieder all das gesagt wäre, was ich in dieser myheimat-Stunde auf meinem Herzen hatte. LG vom lieben Rainer.