Es blinkt und funkelt in den Zweigen,Tränen, die der Himmel weint.Doch ein Lichtstrahl will mir zeigen,dass bald die Sonne wieder scheint.Und so spring ich über Pfützenan diesem kalten Frühlingstag.Seh im Blinken und im Blitzendas Schöne, was noch kommen mag.GABRIELE F.-SENGER