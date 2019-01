„Was bleibt? - eine Spurensuche“ Neue Sängerinnen und Sänger für Interdisziplinäres Theater-Zirkus-Chor-?-Projekt in Ahlem herzlich willkommen

Wir freuen uns riesig, wieder an einem spannenden Interdisziplinären Theater-Zirkus-Chor-?-Projekt in Ahlem mitzuarbeiten.Wir alle beschäftigen uns mit dem Thema „Was bleibt?“ und stellen die Frage in verschiedenen Zusammenhängen. Was bleibt, wenn jemand geht? Was bleibt, wenn etwas endet? Was bleibt von Menschen? Oder aber: Was wird man nicht mehr los? Es geht um Erinnerungen, aber auch um Strukturen, Rituale, Geschichten und Gegenstände, die unter der Leitung von Patricia Harlos und Frank Rensing auf unterschiedliche Arten in Szene gesetzt und zu einer mal unterhaltsamen und witzigen, mal berührenden und bewegenden Collage zusammengestellt werden.Habt auch Ihr Lust auf ein nicht alltägliches Chorprojekt? Dann kommt doch einfach nach Harenberg! Wir proben mittwochs von 19:45 Uhr bis 21.15 Uhr im Gemeindehaus an der Harenberger Meile. Auf gehts!Weitere Infos zum Chor bei Cornelia Scheithauer, Tel.: 05137/3251 undKarin Lehmann, Tel.: 0511/483698