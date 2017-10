Ultraschlaue Intellektuelle sind häufig zu dumm, eine allgemeinverständliche Sprache zu sprechen !

. . . hatte VON MIR hinzulernt. Wie dieses "Unding" möglich war ???

. . . und schon war ich >> (*-*) der "primus inter pares".

r meiner Sorte wie ein "Nincompoop" daher, da er didaktische Riposten und geistreiche Finten bestenfalls nur in Ansätzen beherrscht.Denn gebildete Menschen, da sie ihr Licht weder in den Schatten stellen können noch wollen, bleiben den Nachweis ihrer Bildung nie schuldig. Müssen Dümmerchen ja imponieren . . . rückgreifendsich einer Sprache bedienend, die oftmalsWürden sich andernfalls ja unter Wert verkaufen.Folglich mit ihrer aalglatten Zunge speziell jene Mitmenschen ins zweite Glied zurückstellend . . .. . . zu deren Vorbildern sie sich auf Lebenszeit erkoren haben. Eine Erfahrung, die auch mir nicht erspart blieb.In einer "Bierquelle"über den Weg. Not war am Mann. Wusste mir aber dank meiner Bauernschläue zu helfen . . . michderen Urgewalt(hatte sich angeschickt, mit seinem verbalen Geschick aus mir "Kleinholz" zu machen)Denn urplötzlich war er genauso dumm wie ich.Nun, derum nicht länger nach Eindruck schindenden Worten suchen zu müssen die mir nicht gegeben waren, war dieser:Kaum war dasselbe auf der Zunge zergehend ausgenuckelt,Dann drei, vier, fünf. Ergänzt von einigen "Jägern" und die Sache hatte sich . . . bis auf ein nachfolgendes,Konnte mich wie ein Erster unter Gleichen fühlen. War aus lebenslanger Erfahrung an deutschen "Biertischen" schlau geworden.redete urplötzlich nach meinem Muster . . .wie ich. Nicht nur war seine intellektuelle Dominanz hinfortgespült -war ebenfalls auf der Strecke geblieben.Weder konnte er länger auf mich länger herabsehen, noch musste ich zu ihm aufsehen.Denn schon nach dem fünften Bier,. . . bis zur frühen Morgenstund mit deutschem Hopfensaft im Mund.besser beraten gewesen, hätte ich mir diese kleine vom Leben geschriebene Alltagsgeschichte verkniffen -in intellektuellen myheimat-Kreisen!?LG vom ausreichend gebildeten Ottonormalverbraucher Rainer. Sich jedoch demniemals verweigernd.