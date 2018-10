Anzeige

Shopping-Einladung

Seelze. Nicht nur die Jahreszeiten ändern sich in diesen Tagen, auch in den Kleiderschränken ist Platz geschaffen für einige Teile der neuen Herbst- und Wintermodekollektion. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Kursana Domizils Seelze freuen sich daher besonders auf das Modemobil Einbeck, das die neuesten Trend im Domizil anschaulich macht. Am. 6. November von 13 bis 16 Uhr kann man stöbern und kaufen. Hilfreich dabei ist sicher die Modenschau um 15.30 Uhr. Das Sortiment reicht von Damen- und Herrenmode über Socken und Schuhe bis zu Nachtwäsche. Zu dieser Verkaufsschau sind nicht nur die Heimbewohner, sondern auch die Einwohner von Seelze herzlich eingeladen.

