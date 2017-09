Senioren feierten bei „musikalischer Kaffeetafel“

Dank der Unterstützung durch einige ehrenamtliche Mitarbeiterinnen konnten die Bewohner vom Kursana Domizil Seelze auch in diesem Jahr wieder kräftig beim Schützenfest in Letter mitfeiern. Bei der „musikalischen Kaffeetafel“ im Festzelt waren zahlreiche Bewohner der Senioreneinrichtung dabei und schunkelten gut gelaunt zur Musik. Auch der Festumzug am Sonntag wurde für die Senioren zu einem der Höhepunkte des Jahres: Sie freuten sich darüber, dass die Schützen mit einem Fanfarencorps und Cheerleadern direkt am Domizil vorbeikamen und Blumen überreichten. „Bei diesem schönen Fest feiern wirklich Alt und Jung gemeinsam“, meinten sie vergnügt.