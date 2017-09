Seelze : Obentrautmarkt /Kulturbühne |

Samstag, den 23. Sept. 2017 Live in Seelze Openair Rock-Band "FUZZBOX 5" Obentrautmarkt

Seelzer Kulturbühne vor der Sparkasse

Hannoverschestr. / Ecke Schillerstr.



Seit einigen jahren hat sich Fuzzbox Five in der hannoverschen Musikszene einen Namen gemacht als Band, die Spaß am gradlinigem Rock hat.

Die fünf bodenständigen Musiker werden bei Stadtfesten oder Gigs in Club- und Szenekneipen gern gesehen und gehört . Schlagzeuger Jürgen Eidt hat u.a. als Produzent schon mit vielen bekannten Musikern zusammen gearbeitet. Zum Reportoire gehören bekannte STücke von ZZ-Top, Blly Idol, Robert Palmer, Deep Purple oder Eric Clapton. Ein kraftvoller Sound und dynamische Spielweise prägen den Charakter der Band.



Keep on Rcking