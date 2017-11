"myheimatler des JAHRES " . . . nur noch wenige Wochen und das Jahr 2017 wird Geschichte sein !

. . . und daher EINEM myheimatler AUS IHRER MITTE, die Würde "myheimatler DES JAHRES 2017" zu sein, gewähren sollten !

Hier der für alle Wahlteilnehmer verbindliche Modus Operandi :

uns einmal bevor es zu spät ist, gemeinsam auf "Terra Incognita" vorzuwagen.Mehr als 50.000 registrierte myheimatler haben sich "Seite für Seite" durch dieses Portal durchgeblättertdie dank ihrer Unterhaltsamkeit, Kreativität . . . ihrem Einfallsreichtum und Fleiß . . . mit gutem "Fug und Recht"anmelden dürfen.brachten sich ohne schwankende "Formkurven" ins Geschehen ein. Sie taten es Monat für Monat mit einer auf hohem Niveau den Rest von uns verwöhnendenDERnicht vorenthalten . . .sondern Selbstverständlichkeit. Je mehr von Euch im hier, heute und in den kommenden Wochen(Kriterien) mitmachen, umso fairer wird sich diese Wahl abwickeln.Gewählt wird nach dem Mehrheitswahlrecht.wird der "Nutzer" gewählt sein, dem das beneidenswerte Glück vergönnt ist die meisten Stimmen auf den Wahlzetteln sammeln zu können.der myheimatler, denen er diese von Herzen kommende Auszeichnung zubilligen möchte.Zugleich kommen wir dank diesem Weihnachten vorauseilenden Termin, demangelehnten Shopping-Hoppelpoppel . . . hier nicht in die Quere.. Ist die Entscheidung zu Gunsten eines "Nutzers" gefallen . . . der myheimatler oder die myheimatlerin mit denwerde ich den Namen dieser PERSON veröffentlichen.. . . und anschliessend vor unser aller Augen, deren Antworten uns einen tieferen Einblick in seine Persönlichkeit gewähren werden.Wer sichnicht zu einer Wahlbeteiligung durchringen kann,. . . sprichwörtlich gesagt.entflammt . . . Feuer auf dieselbe gegossen zu haben, verbleibe ich mit LG.Euer Wahlveranstalter Rainer ;-))