Musical „Schneewittchen“ mit ChoroFun am 10. und 11. März 2018 in Wunstorf

Ein tolles Projekt, Matthias Schwieger, wir freuen uns schon riesig darauf!

Und wir freuen uns natürlich auch über neue Sänger und Sängerinnen, die mitmachen möchten!

Es ist zwar noch lange hin, aber Samstag, den 10.03.2018 und Sonntag, den 11.03.2018 sollten sich Musical- und Chorinteressierte schon mal in ihren Kalender eintragen.An diesen Tagen präsentiert nämlich die „Kinder- und Jugendkantorei Großenheidorn“ mit Unterstützung des „ChoroFun“ aus Harenberg im Stadttheater Wunstorf das Musical „Schneewittchen“.Wobei das Märchen der Gebrüder Grimm eine Auffrischung erfährt, in welcher die Handlungsstränge logischer sind und die eigentlich unbeabsichtigten komischen Elemente dieses Märchens zum Vorschein kommen:So hat der, von der Königin mit der Erschießung beauftragte Jäger, nicht einfach Mitleid mit Schneewittchen, sondern eine ausgewachsene Birkenpollenallergie, die ihn an einem sicheren Schuss hindert.Auch ist es unlogisch, dass Schneewittchen, gerade dem Sarg und dem Tod entsprungen, sofort die Hochzeit mit dem Prinzen durchführt.Hier wird mehr Zeit veranschlagt und Platz geschaffen für Lieder wie „Something stupid“ etc.Der Königin wird ein Berater beiseitegestellt, der devot und beflissen seinen Part am Hofe ausfüllt.Wie auf jeder Burg gibt es einen Türsteher und viel Personal. Im Wald gibt es Zwerge, Bäume, die tanzen können, ein Eichhörnchen, einen Hasen, ein scheues Reh und ein Wildschwein.Apropos Zwerge: Eigentlich müssten sie doch ziemlich enttäuscht sein, wenn Schneewittchen mit dem Prinzen von ihnen fortgeht. In dieser Aufführung bringen sie es mit „Das hab ich nur für Dich getan“ von den Wise Guys zum Ausdruck.Zum Schluss findet dann ja endlich die Hochzeit zwischen dem Prinzen und Schneewittchen statt.Dafür wurde extra die Figur eines leicht überforderten Pastors geschaffen. Auch das Ringe anstecken macht ja manchmal so seine Probleme: Schneewittchen: „Geht der Finger nicht rein? Na, das fängt ja gut an!“Bei der Hochzeitsfeier muss ja im Original die Königin so lange in rotglühenden Eisenpantoffeln tanzen, bis sie tot umfällt. Aus Rücksicht auf unsere Königindarstellerin Viviane Müller wurde auch diese Szene umgeschrieben: Der Spiegel (Matthias Schwieger) motiviert vorab die Königin und ihren Berater, ihre Energie lieber in soziale Projekte zu stecken.So gibt es zum Schluss nur glückliche Gesichter.Die „Kinder- und Jugendkantorei Großenheidorn“ ist für die Unterstützung des Musicals durch den „ChoroFun“ sehr dankbar. Dadurch erfahren die vielen Songs mehr Tiefe, mehr Klang und auch mehr Kreativität und Witz.Die „Kinder- und Jugendkantorei Großenheidorn“:Durch die Anregung vom Chorleiter Matthias Schwieger wurde die „Kinder- und Jugendkantorei Großenheidorn“ im September des Jahres 2012 mit inzwischen 26 Aktiven ins Leben gerufen.Dieser Chor bietet Kindern, die bereits in Grundschulchören gesungen haben und jetzt die weiterführenden Schulen besuchen, die Möglichkeit, ihre sängerischen Fähigkeiten auszubauen. So wird in den Proben neben der Repertoirearbeit an der Erweiterung des Tonumfanges und der Klangqualität gearbeitet.