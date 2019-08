LIEBE ROMI . . . du erhabene Vernunft, du weise Tochter der Poesie und Mutter des vergnüglichen in erfrischenden Humor getränkten Miteinanders !

. . . wo bist Du ?????????????

kleine

„Seele, sei stark !“ sage ich mir bei diesem Anblick . . . und in einer Stunde: „Seele, weil du so stark warst, darfst du jetzt 2 davon essen !“ ;-)))))))))))))))))))))))))))))Wir sangen immer: „Hab Sonne im Herzen und Zwiebeln im Bauch…“ ;-)))Das Bild ist eine tolle Entdeckung - selbstverständlich ist das höchst ungerecht, aber mich hat zum Glück noch nie eine Biene gestochen.. . . womit sich eigentlich von alleine erklärt,ebenfalls nicht wegdenkbare Mitglieder wie z. B. die sehr unterhaltsamen . . .. . . Gabriele,. . . Siegfried,, Margit . . ., Ariane . . ., Kurt,, Constanze,, Hannelore,, Reinhold,. . . . Arnim,, Heike,, Christine,. . . . Andrea,, Ali,, Ingeborg,, Hartmut,, Thomas,, Susanne,. . . Karl-Heinz M. . . ., Carmen,, Ulrich,Eugen u.. . .sich nur mal so gelegentlich mit "Echo" auf my Heimat in Szene setzendevon uns,LG vom es gutmeinenden . . . sich ebenfalls "zum kleinen Rest" zählenden Rainer.