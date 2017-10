Konzert "ChoroFun goes Swing" am 18. November 2017

ChoroFun goes Swing – der Titel ist Programm!

Wir ChoroFunnies probieren immer wieder gern Neues aus und laden nun zum ersten Swing & Jazz-Konzert in das Veranstaltungszentrum „Alter Krug“ in Seelze ein.Doch was wäre ein solcher Abend ohne die passenden Musiker: Viktor Bürkland am Klavier, Johannes Keller am Kontrabass und Tim Nicklaus am Schlagzeug begleiten uns durch den Abend.„New York, New York“, „Fly me to the Moon“, „Tuxedo Junction“ von den legendären Manhattan Transfer oder auch der wunderbare Bossa-Nova „The girl from Ipanema“ sind nur einige Stücke, auf die sich das Publikum freuen kann. Unter dem Motto „Sing and Swing“ ist ein abwechslungsreiches Programm entstanden.Natürlich werden auch eigene Jazzkompositionen des Trios nicht fehlen. Und dass Albrecht Drude weit mehr als nur der Chorleiter dieses Konzertes ist, beweist er als Solist mit ganz persönlichen Interpretationen einiger Swingklassiker.



Freuen Sie sich mit uns auf einen beschwingten Abend in entspannter Atmosphäre!

Das Konzert im Veranstaltungszentrum „Alter Krug“, Hannoversche Straße 15A in Seelze beginnt am Sonnabend, den 18.11.2017 um 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr. Eintrittskarten können für 13€ bei Petri & Waller, Hannoversche Straße 13A in Seelze und in der Harenberger Markthalle, Harenberger Meile 28 in Harenberg erworben werden, Restkarten an der Abendkasse.