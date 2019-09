Eine nicht alltägliche "Schimpfkanonade" . . . ein myh´tler machte aus seinem ❤ keine Mördergrube !

hier

myheimatlers,tutnichts zur Sache.. . . ich schaue manchmal . . . . hier rein und bin am "Kopfschütteln". Es gibt Menschen, die der Meinung sind, über allen anderen zu stehen - nur ihre Meinung gilt (im Zusammenhang mit der einer/s anderen) und alle anderen sind (z. B.) Rechtspopulisten.Natürlich gibt es ähnliche Dummerjane bei FB, aber diese werden entweder durch die Hilfe anderer "mundtot" gemacht oder man "blockt" sie, wenn es um den eigenen Beitrag geht. Das funzt bei mh eben nicht.Hier kann jeder "Spinner" seinen (oftmals bösartigen) Senf zugeben - sich präsentieren, als wäre er/sie der Allwissende/die Allwissende persönlich, ohne, das ihm/ihr was passiert. Und genau DAS kotzt mich anUnd was sagt IHR dazu . . . ohne auf alle Ewigkeit um angebrachte Worte verlegen zu sein ???LG RAINER