Eine absolut nicht alltägliche Geschichte . . . daher mit wenigen Worten mal einer Erzählung wert !

Der etwa 50 Jahre alte Corey ist ein Beispiel von vielen. Seit Jahren tippelte er durch unser kleines Städtchen.unverkennbar auf sein trauriges Gesicht gezeichnet schob er unentwegt einen kleinen Karren vor sich her, beladen mit den wenigen schmuddeligen Besitztümern die ihm verblieben waren.Eines Tages entschied ich mich, es nicht bei Mitgefühl zu belassen. Ich stoppte meinen fahrbaren Untersatz . . . stieg ausMit dem gutgemeinten Rat, das bestmöglichste aus diesem kleinen Sümmchen zu machen. Der vor Freude strahlende Corey bedankte sich und karrte davon.Die Zeit eilte dahin und meine Erinnerungen an diese nebensächliche kleine Episode, gingen ihren Weg in die Vergessenheit.War einkaufen gewesen - kramte das ess- und trinkbare Allerlei in den Kofferraum meines gummibesohlten Beförderungsmittel . . . als Corey mir über den Weg lief.Er war wie verwandelt. Seine gepflegte Erscheinung mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht, baute sich vor mir auf."Ich erinnere mich an deinen Sportwagen . . . an dich -VOR ACHT MONATEN 20 Dollar.Aus Dankbarkeit. Es geht mir besser. Habe wieder festen Boden unter den Füssen. Bin aus meiner Talsohle raus.. . . bitte tue es !"Traute meinen Ohren nicht. Glaubte schon alles und mehr im Leben erlebt zu haben und dann das . . ., die lausigen 20 Dollar zu behalten,. . . räumte meinen gutgelaunten Widerstand aus dem WegeWar diesmal an mir, vor ungläubiger Freude zu strahlen . . . noch schnell ein Händedruck und wir gingen wie gewohnt unseres Weges.und ich den meinen . . . jeder auf seine Art wieder im oftmals ernüchternden Alltag angekommen.