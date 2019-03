DRK sammelt Kleiderspenden in Letter

Seelze : Im Sande 36 |

Letter. Am Freitag, 5.April von 8.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag, 6.April bis 11.00 Uhr hat das Deutsche Rote Kreuz eine Sammelstelle für die Kleidersammlung eingerichtet. In der Garage von Annegret Wiese, Im Sande 36, können Plastiksäcke abgestellt werden mit tragbaren Textilien, Hüte, Heimtextilien aller Art, auch Beten und paarweise gebündelte Schuhe.