DLRG OG Seelze bietet einen Lehrgang an.

Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold.

Der Lehrgang setzt sich Schwerpunktmäßig aus theoretischen und Praktischen Übungseinheiten zu folgenden Themen zusammen:

Selbst-und Fremdrettung bei Bade-und Eisunfällen.

Erste Hilfe am Wasser.

Herz-Lungen Wiederbelebung.

Termin: Samstag, d. 02. November 2019 von 10:00-16:00 Uhr Theorie Teil 1

 Sonntag, d. 03. November 2019 von 10:00-16:00 Uhr Theorie Teil 2

Sonntag, d. 03.November 2019 ab 16:15 Uhr Theoretische Prüfung

Ort: DLRG Zentrum Seelze

Marienwerderallee 1

30926 Seelze 

Praktische Ausbildung im Rahmen der Trainingszeiten

Mittwoch 20:00-22:00 Uhr in der Kristall-Therme Seelze

Gebühr: Mitglieder keine

  Nicht Mitglieder 20-, Euro

Voraussetzungen: DRSA Bronze: Mindestalter 12 Jahre

    DRSA Silber: Mindestalter 15 Jahre

    DRSA Gold: Mindestalter 16 Jahre

Körperliche Gesundheit für Tauchübungen

Silber und Gold: Erste Hilfe Schein nicht älter als 2 Jahre

Anmeldung bis zum 30 Oktober 2019 bei Andreas Harmsen

ausbildung@seelze.dlrg.de

