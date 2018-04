Das myh`t Gewinnspiel "Glücksmomente" - möchte die myh`t-Redaktion erneut mit allem gebotenen . . .

Seither warten WIR noch immer

geduldig auf DREI verbildlichte

Glücksmomente, mit denen

sich die drei >>> GEWINNER

dieses Gewinnspiels beteiligten.

jeder Nutzer

"" Hallo Rainer, die Gewinner werden so schnell wie möglich veröffentlicht ;-) Liebe Grüße Andrew ""

LIEBE GRÜSSE aus der "unteren Etage" vom Rainer.die des beharrlichen Wartens auf Glücksmomentenoch jemals sein werden.. . . er zieht in myheimats Redaktion in verantwortungsvoller Position seine Fäden . . .(es geschah vor 6 Tagen)zu Wort meldete:im gähnend leeren Kommentar-Segmentverlassen war. Ausbis in die Stunden der GegenwartErneut LG vom Rainer.