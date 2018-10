Das genial ausschweifende "Rätsel des Jahres" - etwas von für myh`t aufgesparter Zeit bedürfend !

die rund um die Uhr



. . . noch eine kleine Hilfe aus der Güte meines Herzens:

Wer die meisten dieser 22 Fragen richtig beantwortet . . .

an 1000

Punkten

Liebe Rätselfüchse - ganz (eminent) >>>> WICHTIG :

Eure Lösungsvorschläge bitte nur per e-mail an meine Adresse.

das "Getriebe" auf myheimat sehr unterhaltsam schmieren.Welcher myh`tler hätte "dem Judas" nicht die Hand gegebenRainerle verunzierte den Vornamen einer myh`tlerin mit einem überflüssigen "n". Welche myh`tlerin wars. Wenn ein myheimatler wählen dürfte, wäre ein Foto von Silke sein Favorit. Welcher myheimatler ist esWelche myheimatlerin sieht sich nicht als "ideale myheimatlerin"Welche myheimatlerin vertritt die Meinung, daß es sich "runtergekühlt" schneller schwimmtWelcher myheimatler liebt "schweinisch gute Kommentare"Welche myheimatlerin könnte sich ein Bild "großformatig" an einer Wand vorstellenWelcher myheimatler hoffte, daß eine Dame nicht "einen Tanz" verweigertWelche myh`lerin wollte sich "am liebsten dazulegen", als sie `n Hund vor Augen hatteWelcher myheimatlerin schenken "Tiere hinter Gittern" Unbehagen. Welchen myheimatler juckt es in den Fingern, wenn "raus muß was raus muß"Welche myheimatlerin möchte die Schweine von heute nicht als "Schinken von morgen" vorgesetzt bekommen. Welcher myheimatlerin geben Blumen "Arbeit, Brot und Freude". Welcher myh`tler wies darauf hin daß ein Beitrag nicht möglich gewesen wäre, wenn andere Beiträge nach 3 Wochen gelöscht worden wären. Welcher myheimatler möchte mit uns einen Holunderwein trinken. Welcher myheimatler macht am liebsten Donnerstags seine Runde. Welcher myheimatler bedankte sich beim Rainer für eine "gründliche Recherche"Welche myheimatlerin hatte einen "kurzschwänzigen Bläuling" vor Augen. Welcher myheimatlerin ist eine "kleine Oase über den Dächern" vergönntWelche myheimatlerin teilte uns mit, daß die "Hallimasch-Familie" ein schönes Wochenende wünschtWelcher myheimatler fragt immer nach Ergebnissen ???Welcher myheimatler schickte Romi "Spätabendgrüße" bei sternklarem Himmel(Lösungen) an. Vorausgesetzt IHR ordnet jeder der 22 FRAGENgefragten Namen zu.- möchte sie hier in >>>>>>>>>>>>>einmal nennen:Hartmut, Kurt, Walter, Eugen, Katalin, Tina, Karsten, Ariane, Gabriele, Susanne, Anton, Werner, Ralf, Karin, Wilhelm, Hannelore, Volker, Andrea, Romi, Amadeus, Maarit u. Silke.. . . wird auf dem nächsten myheimat-Treffenund kann sich zusätzlichvon myheimats Chefetage für diese Ehrung aufgespartenerfreuen.Letzter Teilnahme-Termin: Der 1. Dezember dieses allmählich ausklingenden Jahres.LG vom Rätselersteller Rainer.