Da der Sinn und Zweck der Punkte bei mir bis dato KEINE FRÜCHTE trug, möchte ich heute hier mal . . .

EUCH ALLE

Romi, Gabriele und Nicole

Und WARUM ??? ausgerechnet diese DREI sich diesem heissen Thema nicht verweigernden myheimatlerINNEN an den Anfang ?

Frauenzimmer

was es mit den Punkten auf sich hat.sich der aufrichtigen Art und Weise bedienend die ihnen dank ihrer Eltern in die Wiege gelegt wurde,. . ."Vielleicht ändert die Zentrale da mal was. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt"". . . piepegal, ob man 1/2, 1, 2 oder 0 Punkte bekommt. Ich kommentiere, wenn ich mich zu einem Beitragsthema oder einem Foto (Tiere, Pflanzen, Landschaftsaufnahmen oder Sonnenauf- und -untergänge etc.) äußern möchte -- Punkte sind mir schnurz""Und wenn es das 1.000ste Mohnblümchem ist, lockt es doch (zumindest mich) mehr zum Kommentieren als das Punkte-Thema". . . weil es gewisse Dinge gibt, wo ein!!! immer schärfer sieht als hundert Augen der MannspersonenLG vom Gotthold Ephraim Lessing-Fan Rainer