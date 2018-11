"ChoroFun is coming to town" am 8. Dezember 2018 in der Harenberger St. Barbara Kirche

Das kündigt der Harenberger Pop-und Gospelchor an und möchte sein Publikum unter dem Motto „von festlich bis flott“ auf eine stimmungsvolle Reise zwischen a-cappella und instrumental begleiteten Liedern bei vollem Chorklang einladen.



Mit adventlichen Klängen eröffnet der Gemischte Chor des Gesangverein Harenberg das Konzert und übergibt den Taktstab an den ChoroFun unter der Leitung von Albrecht Drude. Die Gäste erwartet ein buntes Programm mit Klassikern wie „Joy to the world“, „I´m dreaming of a white christmas“, dem zauberhaften „Jul,Jul“, das vom strahlenden Glanz der schwedischen Weihnacht erzählt und auch der temperamentvollen südamerikanischen „Christmas-Samba“.

Geschichten und Gedichte zum Innehalten und zum Schmunzeln lassen weihnachtliche Vorfreude aufkommen.

In der Pause bietet das Gemeindehaus bei kleinen Leckereien und Getränken Raum zum Gedankenaustausch mit den Sängern und Musikern.



Das Konzert am 8. Dezember 2018 in der Harenberger St. Barbara Kirche beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.