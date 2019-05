5. Dedensener Dorfflohmarkt

Seelze : Dorfflohmarkt |

Es ist wieder soweit – zwei Jahre sind vorbei…



Am 15. Juni 2019 findet von 10:00-17:00 Uhr in ganz Dedensen der 5. Dorfflohmarkt statt.



Wieder haben die Dedensener Familien ihre Scheunen, Dachböden und Schränke geräumt und verkaufen (fast) alles für kleines Geld. Von A wie Antiquitäten bis Z wie Zeitlos ist wieder alles dabei.



Die teilnehmenden Stände sind an den bunten Luftballons am Straßenrand zu erkennen. An den Ortseingängen werden Straßenkarten ausliegen, auf denen besondere Angebote der Anbieter aufgeführt sind.



Im gemütlichen Pfarrgarten wird der Kirchenvorstand wieder zu einem leckeren Kaffee- und Kuchenbuffet einladen.



Dedensener, die noch einen Stand anmelden wollen, können dies noch bis zum 09.06.2019 tun.



Fragen und Infos unter tel. 05031-76007