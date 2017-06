Radtour und Spargelessen der Alters-und Ehrenabteilung

Auch das traditionelle Spargelessen war wieder ein kulinarisches Erlebnis. in diesem Jahr gab es für die Alterskameraden und deren Frauen Spargel und Schinken "satt" im Restaurant "Flügels " in Seelze. Nach Spargelcremesuppe, Hauptmenü und leckerem Nachtisch wurde noch einige Stunden in froher Runde geklönt.