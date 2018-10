Seelze : Rautenberg |

BLUTSPENDE IN ALMHORST



Zu seinem zweiten Blutspendetermin in diesem Jahr lädt der DRK Ortsverein Almhorst

am Mittwoch, den 07. November 2018 von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr

in die Gaststätte Rautenberg, Hopfenbruch 16 ein.



WICHTIG: Bitte zur Blutspende einen gültigen Personalausweis mitbringen!

Zur Stärkung erwartet alle Spenderinnen und Spender das traditionelle leckere Büffet.

Team und Helferinnen freuen sich über eine rege Beteiligung.