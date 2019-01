"" Der Silbersee - eine Mülldeponie ? "" . . . war ein Beitrag von Gabriele aus dem Jahr 2009. Möchte mal an diesen leider vergessenen Beitrag erinnern !

Gabriele schrieb diesen Beitrag:

5. April 2009 - Palmsonntag.Eigentlich sollte es ein erbaulicher Spaziergang rund um den Silbersee werden. Aber was ich dort zu sehen bekam, hat mir meine anfangs so gute Laune reichlich verdorben: Müll, wohin man auch blickte!Die Kamera hatte ich dabei, weil ich den Frühling einfangen wollte, nun ist eine ganz andere Fotoserie daraus geworden.Diese Bilder klagen an.Ich erinnere HIER an diesen Beitraggebeten zu haben., daß mir Gabriele (beide Augen zudrückend) ihr Verständnis gewähren wird.vor 10 Jahren von Gabriele verbildlichte, leider auch in der Gegenwart. . . es war undtotal hops gegangen ist.LG vom gewissenhaften Rainer - sich jetzt erneut einemachen müssend,"vom Teufel geritten"