Sascha Bo eine Stimme aus Schwetzingen

Mit Einflüssen wie Bob Dylan und Frank Turner, seiner Energie und der Art wie er Geschichten aus seinem Leben erzählt hat er sich zu einem gern gesehenen Musiker in Rheinland-Pfalz und Baden Württemberg entwickelt. Mit seiner humorvollen und charmanten Art erreicht und bewegt er die Menschen.Zur Musik kam er schon mit sechs, fing mit acht an den Schulchor zu begleiten und war Sänger der Musikschulband.Der Stil des Singer-Songwriters setzt sich aus ganz einfachen Bereichen zusammen: rockiger Gesang, punkiges Aussehen und charmantem Lächeln. Zur Frage ob er was anderes als Musik machen würde entgegnete er:Zwischen rockig-lauten und melodisch-sanften Coversongs in Deutsch und Englisch, finden sich auch seine eigenen Songs im Rock/Pop wieder. Ein Sänger dessen Stimme im Kopf bleibt.www.sascha-bo.euwww.facebook.com/SaschaBo.Offiziell/Tourdaten für 201723.06.2017 – Aachen06.07.2017 – Würzburg07.07.2017 – Bad Kreuznach13.07.2017 – Schwetzingen24.07.2017 – Bad Kreuznach30.07.2017 – Saarbrücken05.08.2017 – Schwetzingen13.08.2017 – Flonheim17.08.2017 – Frankfurt01.09.2017 – Gelsenkirchen09.09.2017 – Waldbrunn16.09.2017 – Bebra23.09.2017 – Dilsberg30.09.2017 – Heinsberg06.10.2017 – Nattheim – Auernheim14.10.2017 – Augsburg07.11.2017 – Saarbrücken17.11.2017 – Schwetzingen