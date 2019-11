Adventsmarkt Schwendi am 23.11.19 - Kunstausstellung in der Schlosshofgalerie

Kunstausstellung von Alexandra Brehm / Burgstallers-Art in der Schlosshofgalerie Schwendi

Am 23. November 2019 von 15:00 - 22:00 Uhr

Liebe Adventsmarkt Besucher,gerne lade ich Sie im Rahmen des Adventsmarkts Schwendi zu der diesjährigen Gemälde Ausstellung oben in der Schlosshofgalerie ein. Neben sehr vielen Bildern finden Sie auch liebevoll handgefertigte Sachen von anderen Ausstellern in der Galerie. Genießen Sie Kunst Gemälde und Handwerkskunst in einer einzigartigen und warmen Atmosphäre.Im Schlosshof präsentieren sich viele weitere Aussteller und auch für Speisen und Getränke ist dort reichlich gesorgt. Ein tolles Rahmenprogramm für Jung und Alt runden den zauberhaften Adventsmarkt ab.Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch.Alexandra Brehm