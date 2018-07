Ein Holländer in Bothmer

Schwarmstedt : Bothmer Mühle |

Im Dorf Bothmer nahe Schwarmstedt steht ein Holländer, der im Laufe der Jahre viel gesehen hat und sicher eine Menge zu erzählen hätte - wenn er denn könnte. Denn bei diesem Holländer handelt es sich nicht um einen europäischen Nachbarn, sondern um eine Windmühle. Die wird bei uns als Holländer bezeichnet, da holländische Mühlenbauer die drehbare Mühlenkappe dieses Mühlentyps erfunden haben und diese Mühlen überwiegend in den Niederlanden (und Norddeutschland) gebaut wurden.

Wer aus Bothmer kommend die Leinebrücke überquert, entdeckt mit etwas Glück Störche auf ihrem Nest oder bei der Futtersuche auf den Wiesen. Auf dem Fluss sind Paddler unterwegs. Im Schatten der Allee, die neben dem Fluss Richtung Mühle führt, genießen Radfahrer die Idylle. Auf der anderen Seite des Ufers blitzt das Gut Bothmer zwischen den Bäumen hervor. Aus der Familie des Adelsgeschlechts stammt Hans Caspar von Bothmer, der im 17. Jahrhundert Karriere am Hof in Hannover machte und Anfang des 18. Jahrhunderts in England Berater des Königs George I. wurde. Wir hängen noch den Gedanken an das höfische Leben nach, als an einer sanften Kurve des Flusses die Bothmer Mühle vor uns liegt.Auch sie kann auf eine spannende Geschichte zurückblicken. Ihr Vorgänger war eine Wassermühle, die 1823 durch einen Holländer ersetzt wurde, da die Wassermühle die Schiffahrt auf der Leine behinderte. 1830 gab es einen schweren Brand. Die Galerieholländermühle wurde danach wieder aufgebaut und die Bauern der Umgebung konnten hier wieder ihr Korn mahlen lassen. Drei Mahlgänge und ein Schälgang für Graupen stand dem Müller für seine Arbeit zur Verfügung. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Mühle wieder stark beschädigt. Nach einer umfangreichen Sanierung in den 1990er Jahren ist sie heute sogar wieder funktionstüchtig.Der achteckige, gemauerte Unterbau der Mühle ist 6,75 Meter hoch. Über die anschließende Galerie kann die drehbare Mühlenkappe in den Wind gedreht werden. Vom Fuß des Unterbaus bis zur Spitze des mit Eichenschindeln verkleideten Turmes erreicht die Mühle eine stolze Höhe von 21 Metern. Ihre mächtigen Flügel haben einen Durchmesser von 24 Metern.An der Mühle steht für Wanderer und Radfahrer eine Schutzhütte bereit, in der Pause gemacht werden kann, ehe es weiter entlang des Leine-Heide-Radweges geht.