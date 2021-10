Ein Leben für die Kunst - Moderne Gemälde von Sibylle Rettenmaier

In der Zeit vom 2. Oktober bis 20. November zeigt die Künstlerin Sibylle Rettenmaier ihre neuesten Gemälde im "P8" in der Postgasse 8 in Schwäbisch Gmünd. Interessierte Besucher erwarten farbenfrohe Acrylbilder und Gemälde Portraits von spannenden Frauen, abstrakte Kunst Bilder und moderne Leinwandbilder. Die Ausstellung ist während der üblichen "P8" Öffnungszeiten besuchbar. Indivdiduell Führungen mit Sibylle Rettenmaier sind nach Terminabsprache unter Fon 0160-4794681 möglich.