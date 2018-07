Erfolgreicher Embu Wettbewerb der Schwabmünchner Kenshi

Bei den Kumi Embu (einstudierter Kampf mit Partner) startete in dieses Jahr bei den Kindern zum ersten Male ein Kinderpaar. Nicolina Kratzer und Anja Rinkenburger waren so souverän in ihrer Darbietung, dass sie auf Anhieb den ersten Platz belegten.Bei den Erwachsenen belegten in den Kyu Gradierung die zwei Schwabmünchner Embu Paare den undankbaren 4. und den 5. Platz. Besser lief es bei den beiden Dan Träger Paaren. In diese Gradierung erreichte Maria Schuster und Tanja Wolf den ersten Platz. Lukas Prechtl und Julian Viehmann belegten, mit nur einem Punkt Rückstand, den zweiten Platz.Zum Schluss zeigten Rebecca Kuhn und Daniel Fischer noch ein Frau-Mann-Embu, das sehr gelungen war, aber nur als Darbietung bewertet wurde, da diese Form in Deutschland noch keine Wettkampf Kategorie ist.Die Zuschauer waren von den Darbietungen der unterschiedlichen Embu sehr begeistert und auch Sensei Christian Pyka war mit den erbrachten Leistungen seiner Schwabmünchner Kenshi sehr zufrieden.