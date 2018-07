Deutsches Shorinji Kempo Trainings-Camp 2018 in Bliensbach

Insgesamt trafen sich 64 Kenshi und hochrangige Sensei aus ganz Deutschland, sowie fünf Kenshi aus Italien, zu einem sehr interessanten und recht anstrengenden Trainingswochenende.Die Zimmerverteilung war schnell geklärt und so konnte schnell das Kennenlernprogramm gestartet werden. Die Sportanlagen wurden sofort ausprobiert, die Halle getestet und die gemütliche Terrasse wurde lange von sämtlichen Teilnehmern belagert. Der Freitag war also recht gemütlich. Das änderte sich am Samstag. Bereits um 8:30 Uhr startete das gemeinsame Trainingsprogramm mit Basic-Training (Kihon), Schlag- und Stoßtechniken sowie Partnertraining in dieser Disziplin, das vom Schwabmünchner Sensei, Christian Pyka, geleitet wurde. Dieses Training wurde gegen Mittag abrupt durch einen Fehlalarm, der in der Küche ausgelöst wurde, unterbrochen. Sofort mussten alle, die sich in der Jugendherberge und der Halle befanden, die Gebäude verlassen und auf die Feuerwehr warten, die sofort zur Stelle war und alles wieder klärte. Am Nachmittag waren die Spezialtrainings in Embu (einstudierter Kampf), das von Sensei Fazio Massimiliano (4. Dan, München) geleitet wurde. Danach erfolgte von Sensei Douglas Beard (6. Dan, Heidenberg bei Nürnberg) die Unterweisung im Randori (Freikampf). Beide Spezialtrainingseinheiten waren für alle Beteiligten die Highlights an diesem Trainings-Camp. In allen Trainingseinheiten wurden zusätzlich noch spezielle Techniken für die unterschiedlichen Kyu- und Dan- Gradierungen unterrichtet. Dafür wurden die Kenshi in entsprechenden Gruppen eingeteilt und bei jeder Trainingseinheit von einem anderen Sensei 4.- 7. Dan unterrichtet. Die Teilnehmer waren voll begeistert. Selbst am späten Abend wurde die Halle noch von einigen Kenshi für ein zusätzliches Training für den bevorstehenden Embu Wettbewerb genutzt. Doch gegen 21:00 Uhr begann der gemütliche gesellige Teil auf der Terrasse der Jugendherberge und lustigen Tischtennismatchs.Nach einer kurzen Nacht begann am Sonntag um 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr der letzte Teil der Trainingseinheiten. Nach dem gemeinsamen Training wurden die Kenshi wieder in entsprechenden Gruppen eingeteilt und von einem hochrangigen Sensei in recht anspruchsvollen Techniken unterrichtet. Zum Schluss erteilte Sensei Walther Wunderle 7. Dan (Augsburg) und Gründer von Shorinji Kempo in Deutschland noch einen interessanten und wichtigen theoretischen Unterricht in der Philosophie von Shorinji Kempo mit dem Thema: Wie man die Techniken und die Philosophie von Shorinji Kempo studieren kann. Danach endete mit einem gemeinsamen Mittagessen ein tolles und sehr informatives Trainingswochenende und alle Teilnehmer waren sich einig, sie sind im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei.