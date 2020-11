„StaudenGold“…. steht für wahre Reinheit….eine einzigartige Brauerei-Geschichte!

Für Franz Schorer Junior ist sein Beruf Berufung. „Ich bin Brauer, Betriebsleiter, Auslieferer und Putzfrau – alles in einer Person“, berichtet er. Sein Arbeitstag dauert 12 bis 14 Stunden.Der 29-jährige Braumeister betont, dass er sich strikt an das Bayerische Reinheitsgebot hält. Nach der traditionellen Rezeptur von 1846 kommt nur Wasser aus dem eigenen Tiefbrunnen, Hopfen, Malz und Hefe ins Bier. Stabilisatoren und Beimischungen von Fruchtextrakten kommen nicht in Frage.Das Bier ist weder konserviert noch pasteurisiert, deshalb beträgt das Mindesthaltbarkeitsdatum 3 Monate ab Datum der Abfüllung.Im Jahr werden 1200 Hektoliter Bier (120000 L=12000 Kästen) hergestellt, neben 600 Hektoliter Limo und Spezi (60000 L=6000 Kästen).Die Biersorten reichen vom Hellen, Dunklen, Märzen, Weißbier, Bockbier bis hin zum “Zwickel“, einem ungefilterten, naturtrüben Bier.Der Heimatort der Brauerei ist Walkertshofen, unweit von Schwabmünchen/Augsburg gelegen, im Ausflugsgebiet „Westliche Wälder“.Dieses Spitzenbier ist ein wahrer Gaumenschmeichler…..das Beste in meiner bayerischen Heimat!Deshalb wünsche ich diesem heimatlichen Unternehmen weiterhin viel Erfolg und Bekanntheitsgrad über die „Weißwurstgrenze“ hinaus.Aufgrund von Corona nahm ich von einem Besuch/Besichtigung in diesem traditionsreichen Familienunternehmen Abstand, dementsprechend stehen mir auch keine Photos zur Verfügung.Wenn „Bessere Zeiten“ folgen ….werde ich dies natürlich nachholen und einen Teil 2 verfassen.