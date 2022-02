Das Tierparadies in neuen Räumlichkeiten

… sollte das Tierparadies zum Ende des Jahres 2021 seine Türen schließen.Doch nicht nur die Vierbeiner, sondern auch die Zweibeiner waren darüber sehr traurig.So beschloss die Inhaberin Carmen Harnacke-Droll das „Paradies für Tiere“ doch nicht untergehen zu lassen und eröffnete ein kleineres Geschäft in neuen Räumlichkeiten, die meines Erachtens sogar mehr Flair haben als die alten.Und so bleibt Schwabmünchen, trotz der Eröffnung eines großen Tiergeschäftes, dieser "Laden mit Herz" den Kunden erhalten, die freundliche Bedienung, Qualitätsware und kompetente Beratung schätzen.Und auch die Hunde freut´s, - allen voran unsere Smilla -, die nun nach wie vor ihre Leckerlis abholen können!!!Das Tierparadies im Stadl finden sie in der Bahnhofstrasse 34/1 in Schwabmünchen.Neue ÖffnungszeitenDienstag - Freitag11.00Uhr - 13.00UHR15.00Uhr - 18.00UHRMontag & Samstag geschlossen !Neu ist auch der Lieferservice nach Absprache, weitere Info zum Lieferserviceunter 08232/730919 oder 0174/7663464.