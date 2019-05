Weitere Blühstreifen für Insekten in Königsbrunn, Landschaftspflegeverband absolviert neue Runde des Ökoprojekts „Farbe ins Einheitsgrün“

Wie LPV-Geschäftsführer Werner Burkhart jetzt bei einem Ortstermin in Königbrunn informierte, wurden seit 2016 rd. 50 Blühflächen in 15 Gemeinden angelegt. Im Zuge der Umsetzungsrunde 2019, die sich gerade in der Vorbereitungsphase befindet, sollen weitere 40 entstehen. Sehr erfreulich sei, dass jetzt auch der Landkreis mit diverse Schulen teilnimmt. Von Anfang an dabei war der Betriebshof der Stadt Königsbrunn. Hier entstanden Blühflächen an der Wertach-, Römer- und Richthofenstraße. Heuer sollen weitere vier Flächen kommen.Stephanie Detke, Leiterin des städtischen Betriebshofes sieht die Ökologisierung der städtischen Grünflächen als wichtige Zukunftsaufgabe. Geplant sei ein größeres Maßnahmenpaket, das Sukzessive umgesetzt werden soll. Das LPV-Projekt sei ein wichtiger Bestandteil: Saatgut, Beratung und Info-Tafeln kommen vom Landschaftspflegeverband, die Flächenvorbereitung und Folgepflege übernimmt der Betriebshof. Das funktioniert super!Der Verband setzt klar auf heimische Wiesenblumen und Gräser, die bei richtiger Pflege nachhaltige Bestände bilden. Es gehe dabei nur randlich darum, „Hingucker“ zu schaffen, so Burkhart. Vielmehr sollen ökologische Aufwertungen stattfinden, die dann Vorbildfunktion haben; so seien viele Privatgärten heutzutage oft nur noch „ökologische Wüsten“.