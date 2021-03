ist der erste öffentlich gewählte Vogel des Jahres 2021.Es hat mit 59.267 Stimmen vor Rauchschwalbe und Kiebitz das Rennen um den Titel gemacht.Insgesamt über 455.000 Menschen beteiligten sich an der Wahl.Das Rotkehlchen trägt nun zum zweiten Mal den Titel.(Info des NABU)Das Rotkehlchen (Erithacus rubecula) gehört zur Familie der Drosselvögel (Turdidae).Das Rotkehlchen ist rund 14 cm groß und 15 bis 18 g schwer. Hauptmerkmal des Rotkehlchens ist die orangerote Färbung von der Stirngegend bis zur unteren Brust.Trotz seiner bescheidenen Größe ist das Rotkehlchen recht stimmgewaltig.Zur Brutzeit vertilgt das Rotkehlchen überwiegend Insekten und deren Laren, insbesondere Käfer.Im Sommer und Herbst erweitert es sein Nahrungsspektrum mit Beeren und Früchten von Schneeball, Pfaffenhütchen, Hartriegel, Faulbaum, Efeu und anderen Sträuchern.Das Rotkehlchen brütet in Wäldern, Gebüschen, Hecken, Parks, Gärten und Friedhöfen. Es bevorzugt unterholzreiche Wälder, besonders in der Nähe von Gewässern oder an feuchten Standorten.Trotz der hohen und weitgehend stabilen Bestandszahlen, kann das Rotkehlchen von folgenden Schutzmaßnahmen profitieren:Wiederherstellung eines reich strukturierten, gehölz- und heckenreichen Kulturlandes und Belassung von Falllaub und Unterholz in Wirtschaftswäldern.