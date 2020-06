Spatzen (auch Sperlinge genannt)

Spatzen unterhalten sich in großer Lautstärke. Die Glaubwürdigkeit des Gezwitscherten hängt nämlich von der Lautstärke ab.Spatzen sind unterhaltsam, sie spielen gern. Es macht ihnen Spaß, in wildem Wirbel hintereinander her zu jagen und sich als wirres Federknäuel unter lautem Gezeter am Boden zu wälzen und dann wie auf Kommando auseinander zu stieben.Spatzen sind nützlich, sie sammeln eine Menge Blattläuse und Unkrautsamen.Manchmal schimpfen Spatzen auch, - worüber wohl??Über Menschen, die sie Dreckspatzen nennen, vielleicht???Dabei achten Spatzen sehr auf Sauberkeit und putzen sich jeden Tag intensiv.„Es ist arg mit den Menschen“, klagt ein alter weiser Spatz. „Sie haben manchmal gute Ansätze, man könnte sie für vernünftig halten. Aber sie benehmen sich oft daneben.Würden die Menschen mehr denken, kämen sie auf aller Weisheit letzter Schluss:Das ist der Sinn des Lebens: Fröhlich sein! Gutes tun! Auf die Sorgen pfeifen und den lieben Herrgott walten lassen.“(Quelle: Der Vogelpater erzählt - Bilder von Günter Presnitz)